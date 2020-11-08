لبنان

الحريري نقل إلى عون رفض التخلي عن "الداخلية".. وهذا ما اقترحه

Lebanon 24
08-11-2020 | 06:34
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تطرقت مصادر لـ "الأنباء" الالكترونية إلى أجواء اللقاء بين الرئيسن ميشال عون وسعد الحريري، كاشفةً أنّ الأخير نقل إلى رئيس الجمهورية، "رفض الفاعليات السنّية، وفي مقدمتها دار الفتوى، التخلي عن وزارة الداخلية بعد أن تنامى إلى مسامعها أن وزارتَي الخارجية والدفاع ستكونان من حصة عون"، معتبرةً أن "هذا الأمر هو إهدار لحقوق الطائفة السنّية التي لم يبق لها الّا رئاسة الحكومة، ما يشكل إجحافاً لها".

 

المصادر كشفت أن، "الحريري اقترح على عون إسناد حقيبة الطاقة إلى شخصيةٍ مسيحية ليست محسوبة على باسيل، لكن عون لم يعلّق على هذا الموضوع، وانتهى اللقاء من دون التوصّل إلى نتيجة، ما يعني أن الأمور عادت إلى المربع الأول، أقلّه إلى حين تبريد التداعيات الناتجة عن العقوبات، وعودة المعنيين بتشكيل الحكومة إلى التفكير بهدوء".

 

المصادر المواكبة لفتت إلى أن "الجو العام في بعبدا لا يميل إلى التصعيد وتعقيد الأمور، وأن عون يرفض مقايضة تعطيل تشكيل الحكومة بالعقوبات على باسيل، ما يؤشّر ربما إلى أن تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيراً".

 

 

 

 

 

 

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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