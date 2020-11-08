لبنان

دياب يتهرّب من قرار الإقفال العام!

Lebanon 24
08-11-2020 | 06:39
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كتبت "الأنباء" الالكترونية: في الشأن الصحي، ومع الاستمرار بارتفاع عدد الإصابات بكورونا، ما زالت حكومة تصريف الأعمال عاجزةً عن اتخاذ قرار الإقفال العام الذي يطالب به وزير الصحة حمد حسن، وعدد من القوى السياسية.

 

مصدر حكومي تحدث لجريدة "الأنباء" عن تردّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، باتخاذ هذا القرار، مبرراً ذلك بما أعلن عنه بأنه طلب إجراء دراسة شاملة لمعرفة نتائج هذا الإقفال، والضرر الذي قد يصيب العديد من القطاعات العاملة، وأنه لغاية الآن غير مقتنع بصوابية هكذا قرار.

 

المصدر الحكومي لم يستبعد في نهاية المطاف أن تتخذ الحكومة قراراً بالإقفال العام، وأنّ دياب كان مع خيار تأجيله وإبقاء الإقفال الجزئي، مع تفعيل دور الأجهزة الأمنية بملاحقة المخالفين

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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