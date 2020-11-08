تأثير غير مباشر للعقوبات على تشكيل الحكومة... واتصالات متسارعة محليا ودوليا

كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة لصحيفة "العرب" أن العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لها تأثير غير مباشر على تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت هذه المصادر إن توقيت هذا القرار يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله وأن الخشية من أن يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الأمر.وأضافت أن موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا الجمعة واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وأشارت المصادر إلى أن اتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل والقيام بما يلزم لإزالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى وجود مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه.