لبنان

ماذا عن المفاعيل القانونية للعقوبات على باسيل؟

Lebanon 24
08-11-2020 | 07:10
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أوضح الخبير في القانون الدولي بول مرقص المفاعيل القانونية والمالية للعقوبات وفق قانون ماغنيتسكي. 

وأشار الى ان العقوبات وفق هذا القانون والتي فُرضت على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تشمل إقفال حسابات المدرجين على لوائح مكتب مراقبة الأصول والموجودات الخارجية التابع لوزارة الخزينة الأميركية. 

كم تشمل توجيه أي مصرف لبناني أو مؤسسة مالية أخرى إلى دفع المدرج على لوائح العقوبات إلى سحب ما لديه بها، من ودائع وموجودات، وإنهاء التعامل معه فورا. 

وتؤدي عقوبات ماغنيتسكي إلى توخي المصارف الحذر في التعامل حتى مع المقربين من المدرج على لوائح العقوبات كأفراد عائلته مثلا. 

وأشار الى أنه لا يمكن لباسيل بعد ادراجه على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الحصول على تأشيرة سفر له إلى أميركا، وتُقيد حركة سفره الى دول تربطها اتفاقيات أو تفاهمات للتبادل أو التسليم مع أميركا.
 
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