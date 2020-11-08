لبنان

جعجع: لا تحالف ولا قطيعة مع أحد والأوضاع إلى مزيد من التدهور

Lebanon 24
08-11-2020 | 08:37
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أنّ "الحلول الجديّة للأزمة التي نتخبط بها، هي إمّا تأليف حكومة بالفعل جديدة وتعمل بشكل جديد أو الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكّرة أو الإثنين معاً، إلا أن ما يتم القيام به اليوم مغاير تماماً لهذه الحلول، فهم يقومون بتأليف حكومة بنفس الطريقة التي كانت تتشكل فيها الحكومات في السابق ويرفضون الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة".

كلام جعجع، جاء خلال خلوة نظمها مركز مدينة بشري في حزب "القوات اللبنانية" على مدى 9 ساعات في المقر العام للحزب في معراب.

وقال جعجع إنّ "القوّات اليوم ليست بتحالف مع أحد إلا أنّها في الوقت عينه ليست في قطيعة مع أحد"، مشيراً إلى "أننا وبالرغم من هذا الواقع نرى اليوم منا دائماً أن موقف "القوّات اللبنانيّة" ثابت جداً، وذلك لأن الأوضاع حرجة جداً وتتطلّب مواقف واضحة وثابتة ولا يمكننا في ظل هكذا ظروف مزرية الذهاب باتجاه تدوير الزوايا وإنما علينا اعتماد طروحات الحد الأقصى (maximaliste)، فتجاه كارثة كالتي وقعت في بيروت وانفجار كانفجار المرفأ وتدهور الأوضاع الماليّة بالطبع لم يعد بالإمكان "المسايرة" لأن ذلك حرام إذ لا مكان اليوم سوى للحلول الجديّة فقط".

أما بالنسبة لما ستؤول له الأوضاع، قال: "للأسف ذاهبة إلى مزيد من التدهور، وتباعاً سيرفع مصرف لبنان الدعم عن المواد الأساسيّة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات القمحيّة والدواء وعندها ستصبح رواتب من يتقاضون أجورهم بالعملة الوطنيّة من دون قدرة شرائيّة تذكر ولن يتمكنوا من سد حاجياتهم الشهريّة"، لافتاً إلى أن "الحركة الاقتصادية في البلاد بحال شلل شبه كامل الأمر الذي سينتج عنه تدهور كبير بسعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي ما يعني انحداراً كبيراً بالقدرة الشرائيّة للعملة الوطنيّة".
 
 
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