لبنان

انهيار حائط بالمدينة الصناعية في الغازية... وأضرار كبيرة

Lebanon 24
08-11-2020 | 09:22
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شهد مبنى صناعي في المدينة الصناعية الثانية في الغازية جنوبي صيدا ليلا، انهيار الحائط الخارجي لمنشرة تعود لمؤسسة بحسون AbZ، الامر الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة فيما حالت العناية الالهية دون وقوع اصابات كون انهيار الحائط حصل ليلا .

ولفت أحد أصحاب المؤسسة علي بحسون الى أن الانهييار حصل في الحائط الخارجي للمنشرة بطول ثلاثين مترا وارتفاع 8 أمتار في مبنى عبد الغني الشماع في المدينة الصناعية، "ولا نعلم السبب الرئيسي لحصول ذلك الامر، علما أن المبنى قديم وبحاجة لصيانة، ولكن نشكر الله أن ذلك لم يتسبب بأي أضرار بشرية ولم تكن هناك سيارات مركونة الى جانب المبنى واقتصرت الاضرار على الماديات والان استدعينا خبيرا لنعرف سبب انهيار الحائط، وسيتم رفع الردميات من المكان".
 
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