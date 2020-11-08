البطريرك الراعي في طرابلس (صوَر)

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الى دار مطرانية طرابلس المارونية، ملبيا دعوة راعي الابرشية المطران جورج بو جوده، لتدشين الشوارع الأربعة في طرابلس، التي تحمل أسماء المطارنة: أنطون عبد - أنطون جبير - جبرايل طوبيا - يوحنا فؤاد الحاج.وكان في استقباله الى جانب بو جوده، المطران يوسف سويف، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وعدد من كهنة الابرشية.