بلدة البيرة... عدّاد كورونا يعود الى الصفر

أعلن تقرير الفريق الطبي التابع لخلية الازمة في بلدة البيرة العكارية، شفاء حالة كورونا جديدة، وبهذا يعود عداد كورونا في البلدة الى الصفر.



ودعت الخلية الى "التريث في الزيارات بخاصة المرضية منها لمنع تفشي الوباء مجددا، والى وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وضرورة التجاوب مع فريقها الطبي وتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وبلدية البيرة".