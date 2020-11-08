عبد الله: نظامنا الصحي يترنح

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "بسبب انشغالها بقانون ماغنيتسكي وتفاعلاته على الساحة الداخلية، وأولها تعثر تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية، تصر السلطة السياسية على التهرب من واجباتها بالتصرف مع قانون الطبيعة الزاحف الى كل منزل، والمتمثل بالفيروس القاتل... إهمال فاضح، يجب أن تحاسبوا عليه، بخاصة وأن نظامنا الصحي يترنح".