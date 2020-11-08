لبنان

خلية الازمة في مقنة بعلبك تحذر: التسبب بالاذى للغير قتل عمد

Lebanon 24
08-11-2020 | 09:45
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أشارت خلية الأزمة في بلدة مقنة في بيان، إلى أن "المرض ليس عيبا ولا جريمة، وإنما العيب في نقل المرض للأصحاء، والجريمة في أذى الآخرين عن قصد أو غير قصد".

 

وأضافت: "نحن اليوم في عين العاصفة، جائحة كورونا تهدد مجتمعنا بأوخم العواقب، هل نمهد السبيل لتستشري وتفتك بنا، أم نقوم بواجبنا الشرعي والقانوني والأخلاقي في التصدي لها وإبعاد شرها عنا وعن الآخرين".

 

واعتبرت أن "الإهمال والتسبب في الأذى للغير هو قتل عمد"، وأكدت "أهمية ارتداء الكمامة والنظافة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والمصافحة والتقبيل، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، والحجر المنزلي لمدة 15 يوما عند ظهور أعراض تشير إلى كورونا".

 

واستغربت أنه "بعد كل ما جرى ويجري، ما زال بيننا من يعتقد أن كورونا كذبة".

 

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