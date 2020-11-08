لبنان

الغريب: شيخان ينضمان إلى قافلة الشهداء

Lebanon 24
08-11-2020 | 10:17
A-
A+
Doc-P-764069-637404274132436115.jpg
Doc-P-764069-637404274132436115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ نصر الدين الغريب، البيان الاتي: "شاءت الأقدار بأن تتحمل طائفة الموحدين الدروز على مر العصور فريضة الدم حفاظا ودفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، فها هما البطلان الباران المندفعان الغيوران الشيخ عامر سلمان فرج والشيخ طاهر اسماعيل الجرماني اللذان لا يهابان الموت ينضمان اليوم إلى قافلة الشهداء وتطالهما يد الغدر والإرهاب، بإعتداء جديد للعصابات التكفيرية أمس السبت على بلدة كناكر في محافظة السويداء.

وسيتم التشييع اليوم الأحد في 8/11/2020 في مقام عين الزمان- السويداء الساعة الحادية عشر.

وإننا إذ نتقدم من أصحاب السماحة مشايخ العقل في سوريا ومن أهالي الشهداء الأبطال ومحبيهم بخالص العزاء والمواساة، نطلب من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان والرحمة والخلود لجميع الشهداء الأبطال".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
17:57 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website