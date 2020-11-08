الغريب: شيخان ينضمان إلى قافلة الشهداء

صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ نصر الدين الغريب، البيان الاتي: "شاءت الأقدار بأن تتحمل طائفة الموحدين الدروز على مر العصور فريضة الدم حفاظا ودفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، فها هما البطلان الباران المندفعان الغيوران الشيخ عامر سلمان فرج والشيخ طاهر اسماعيل الجرماني اللذان لا يهابان الموت ينضمان اليوم إلى قافلة الشهداء وتطالهما يد الغدر والإرهاب، بإعتداء جديد للعصابات التكفيرية أمس السبت على بلدة كناكر في محافظة السويداء.وسيتم التشييع اليوم الأحد في 8/11/2020 في مقام عين الزمان- السويداء الساعة الحادية عشر.وإننا إذ نتقدم من أصحاب السماحة مشايخ العقل في سوريا ومن أهالي الشهداء الأبطال ومحبيهم بخالص العزاء والمواساة، نطلب من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان والرحمة والخلود لجميع الشهداء الأبطال".