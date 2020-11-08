طقس خريفي معتدل الاسبوع المقبل... ماذا عن الأمطار؟

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع LARI في بيان، أن "طقس الاسبوع المقبل خريفي معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمال ضئيل لأمطار خفيفة متفرقة".



وطلبت من المزارعين "اغتنام الفرصة للمباشرة بزراعة القمح والشعير، والزراعات الشتوية، قلع البطاطا في حال نضوجها، رش الاسمدة العضوية المخمرة، رش الاسمدة الكيميائية الاساسية مع مراعاة الكمية المسموحة، وإنهاء قطف الزيتون".