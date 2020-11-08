نقيب الأطباء يدعو للإقفال التام: ما نراه من مخالفات يوازي الإجرام

دعا نقيب أطباء لبنان في بيروت، شرف أبو شرف، إلى ضرورة "الإقفال التام بالتنسيق مع القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية".

وطلب أبو شرف، في بيان، الطاقم الطبي بـ"أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتحاشي الإصابة بالعدوى، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الأطباء بوباء "كورونا" والتي بلغت 17 حالة في العناية الفائقة و3 وفيات وأكثر من 100 حالة في الحجر المنزلي، وارتفاع أعداد المصابين من الطاقم التمريضي والاستشفائي".

وتقدّم أبو شرف بتعازيه الحارة إلى "عائلة الطبيبة فردوس صفوان التي توفيت أول من أمس سائلاً الله ان يلهم ذويها وأنسباءها الصبر والسلوان".

وطالب كلّ المستشفيات الخاصة والحكومية بـ"تجهيز أقسام وغرف خاصة بالكورونا وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية حفاظاً على صحة العاملين فيها والمواطنين على حد سواء"، مؤكداً أنّ "الأطباء والممرضات والممرضين يقفون في الصف الأمامي لمعالجة المرضى وعلينا المحافظة عليهم ليتمكّنوا من الاستمرار بالقيام بعملهم ومعالجتنا".

من جهة أخرى، اعتبر أبو شرف أنّ "ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول أبداً خصوصاً في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت أقول إجرامية في حق بعضنا البعض".

وأضاف: "من هنا ضرورة العودة إلى الإقفال التام بالتنسيق مع القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية ريثما تعود الأمور إلى مستوى مقبول، وتقديم مساعدات مادية الى الذين هم بأمس الحاجة اليها والطلب الى القوى الامنية والبلديات تنفيذ القرارات الحكومية بشكل صارم".