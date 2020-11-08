خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 4 حالات إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:مجدليا 1رشعين 1أرده 1بسبعل 1وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".كما جددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".