باسيل يكلّف مكتب محاماة في أميركا لمتابعة قرار العقوبات

كلّف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مكتب محاماة في الولايات المتحدة متابعة قرار ادراج اسمه على لائحة العقوبات وسوف يرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية.

