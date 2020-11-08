أخ يطلق النار على شقيقه وهو يقطف الزيتون!

أقدم م. ز. على إطلاق النار من بندقية صيد على شقيقه ي. ز. أثناء قيام الأخير بقطف الزيتون في محلة الضهور بالمنية، لاسباب لم تعرف بعد.ونقل الجريح إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج، بينما حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت التحقيقات.