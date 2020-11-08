كورونا ينهي حياة رجل الاعمال بيار فتوش

توفي رجل الاعمال بيار فتوش بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، وهو شقيق النائب والوزير السابق نقولا فتوش.

وكان فتوش نقل قبل نحو شهر الى المستشفى بعد اصابته بالفيروس.