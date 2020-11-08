لبنان

كورونا ينهي حياة رجل الاعمال بيار فتوش

Lebanon 24
08-11-2020 | 13:12
A-
A+
Doc-P-764132-637404380667214954.jpg
Doc-P-764132-637404380667214954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي رجل الاعمال بيار فتوش بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، وهو شقيق النائب والوزير السابق نقولا فتوش. 
وكان فتوش نقل قبل نحو شهر الى المستشفى بعد اصابته بالفيروس.
 
مواضيع ذات صلة
هذا هو إجمالي إصابات كورونا في مدينة بعلبك...
lebanon 24
09/11/2020 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: وردتنا أنباء إيجابية بشأن لقاح ضد كورونا
lebanon 24
09/11/2020 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
2576 إصابة بكورونا و85 وفاة في تركيا
lebanon 24
09/11/2020 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دونالد ترامب جونيور يشكك بتوقيت إعلان فايزر نجاح لقاح كورونا
lebanon 24
09/11/2020 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24

بيار فتوش

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
17:57 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website