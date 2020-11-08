سماع أصوات قذائف داخل مزارع شبعا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أن أصواتا تسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، وهي قذائف مدفعية ثقيلة يتردد صداها حتى القرى المحاذية، ناتجة من مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.