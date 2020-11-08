سجال بين قيومجيان وأحمد الحريري.. والأخير: يستطيع جعجع أن يحلم بالرئاسة ولكن!

قال الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على "تويتر" في سلسلة تغريدات: "نواب ووزراء سابقون في القوات اللبنانية ينشطون على خط التهجم ضد الرئيس سعد الحريري في حملة يتم إدارتها من معراب، من الحاصباني الى قيومجيان الى الصديقة مي الى موقع مين قدا. الى كل الاصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا نقول ... نحن قدا في كل زمان ومكان والاخبار الكاذبة لن تبدل من الحقيقة في شيء. يستطيع سمير جعجع أن يحلم بالرئاسة وأن يطلب المستحيل سبيلا للوصول، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول أعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون في المرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب".

يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول ... لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي ، وسنكون بالمرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب . (٣-٣) — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) November 8, 2020

وهو ما إستدعى رد الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي خاطب الحريري عبر "تويتر": "العزيز أحمد الحريري: شيلو هالمسلة من تحت باطكم والتي يبدو أنها تنعركم نعرا شديدا يؤثر على تفكيركم السليم والمنطقي. رهاننا الوحيد على حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين لا يخضعون لمشيئة المراجع السياسية. جدول أعمال معراب الوحيد ومشروع سمير جعجع هو بناء دولة فعلية سيدة حديثة وخالية من الفساد. حبذا لو تقفون في المرصاد فعلا ضد من تسايرونهم في مشروع تحلل الدولة واقتسام حصصها وهيمنة حزب الله عليها. اللهم أبعد عنا ظلم ذوي القربى".