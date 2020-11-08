لبنان

اليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
08-11-2020 | 14:56
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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 5/11/2020، وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالاتي:

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
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