17 حالة ايجابية في قضاء الكورة بكورونا

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: أنفه 1، داربعشتار 1، رشدبين 2، كفرعقا 1، راسمسقا 4، النخلة وحارة الخاصة 1، عين عكرين 1، كوسبا 1، قيد التحقق 5.ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية".