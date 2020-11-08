وقفة مواساة مع الجسم الطبي لمناسبة رحيل الطبيبة صفوان

نظمت مستشفى البتول في الهرمل بالتعاون مع مستشفيات القضاء وقفة مواساة مع الجسم الطبي في لبنان، لمناسبة رحيل الطبيبة فردوس صفوان إثر اصابتها بفيروس كورونا، حيث قدم الاطباء والممرضون والعاملون في القطاع الصحي خالص عزائهم لعائلتها، كما دعوا جميع المواطنين الى التزام إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، من أجل الحد من خسارة الاعزاء.