جريحان بانفجار مادة تينر أثناء تلحيم برميل في زفتا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن سكان بلدتي زفتا والمروانية والجوار سمعوا دوي انفجار قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، تبين انه ناتج من انفجار بقايا مادة تينر في برميل كان شاب سوري يعمل على تلحيمه في منزله في بلدة زفتا، مما أدى إلى إصابته مع طفل بجروح، ونقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.