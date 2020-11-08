لبنان

أحمد الحريري للقوات: تصرّون على رمي الرئيس الحريري يومياً بسهام المحاصصة

Lebanon 24
08-11-2020 | 16:36
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ردّ الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على بيان الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية بالقول: "سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي "نحنا قدا" على الرئيس الحريري والاكاذيب التي يسوقها يومياً، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به امس الوزير السابق حاصباني".

وسأل الحريري: "كيف يمكن ان تفسروا قول حاصباني ان الرئيس الحريري رفض ان يسمع ما قاله له الناس: "ما بدنا ياك". وهل هذا يقع في سياق التحليل ام في سياق من ينصب نفسه ليكون ناطقاً باسم الناس ومدخلاً للطعن بصدقية تمثيل الحريري التي تدركها قيادة القوات وتعرف وقائعها على الارض قبل اي طرف آخر. كيف يمكن للدائرة الاعلامية ان تفسر حملة نواب القوات بشأن تشكيل الحكومة والاصرار على ان الرئيس الحريري يقوم بتشكيل حكومة محاصصة، وصولاً الى القول بان الاعتذار عن التشكيل افضل من تأليف الحكومة".

وأكّد أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري "صرح غير مرة انه يعمل لحكومة اختصاصيين غير حزبيين وأنتم تصرون على رميه يومياً بسهام المحاصصة وتفترضون ان تعطيل تشكيل الحكومة سيفتح الطريق امام انتخابات مبكرة". 

وأشار الى أنه "ليس سراً على اي لبناني انكم تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية قلب الطاولة التي لن تقلبها مع الاسف انتخابات مبكرة تعبد طريق الحكيم الى بعبدا".

وكانت دائرة الاعلام في القوات اللبنانية قد ردت على احمد الحريري معتبرةً أن اتهامه جعحع بالسعي للرئاسة باطل الى أقصى الحدود.
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