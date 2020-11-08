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لبنان
مناصرون للتيار الوطني احتشدوا أمام منزل باسيل في البترون
Lebanon 24
08-11-2020
|
16:50
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احتشد مناصرون لـ"التيار الوطني الحر" أمام منزل رئيس التيار النائب جبران باسيل في مدينة البترون، لاستقباله تعبيرا عن تضامنهم معه ورفضهم للعقوبات الأميركية بحقه.
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09/11/2020 19:15:12
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Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل
البترون
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