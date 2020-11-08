مناصرون للتيار الوطني احتشدوا أمام منزل باسيل في البترون

احتشد مناصرون لـ"التيار الوطني الحر" أمام منزل رئيس التيار النائب جبران باسيل في مدينة البترون، لاستقباله تعبيرا عن تضامنهم معه ورفضهم للعقوبات الأميركية بحقه.