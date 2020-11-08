القوات نفت علاقتها بموقع "نحنا قدا": لعدم التفاعل مع هذه الصفحة

نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، "أي علاقة للحزب بموقع "نحنا قدا"، وتطلب من الرفاق جميعهم عدم التفاعل إطلاقا مع هذه الصفحة التي نجهل الجهة التي تقف خلفها ونعتبرها مجهولة ومشبوهة".