إقفال قلم السجل التجاري في قصر عدل بيروت يومي الإثنين والثلاثاء

أعلن المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن قلم السجل التجاري في قصر العدل في بيروت سيقفل يومي الاثنين والثلاثاء في 9 و 10 تشرين الثاني، لإكمال فحوصات الـPCR للموظفين فيه وإتمام أعمال التعقيم.