عبد الصمد: خليك قد المسؤولية لأن كورونا مش كذبة

غردت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد على حسابها على "تويتر" قائلة:

"انتبه! كل واحد منا معرض ينصاب بكورونا ومن دون عوارض. يمكن تطلع الإصابة عادية متل 45 ألف مصاب بلبنان، بس يمكن تكون من بين ال 280 حالة حرجة، أو لا سمح الله أخطر.

هالمرض ما بميز! خفف لقاءاتك وجمعاتك خليك قد المسؤولية، لأن كورونا مش مزحة ومش كذبة" .