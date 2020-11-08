لبنان

"كورونا" يواصل انتشاره في العديد من المناطق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:51
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أعلنت خلية أزمة كورونا في عدلون تسجيل إصابتين خلال 24 ساعة الماضية، وشفاء 5 مصابين، وحالة واحدة تستدعي العلاج في المستشفى، في حين بلغ عدد الحالات الموجودة في الحجر المنزلي للمخالطين والمصابين 20 حالة، أما إجمالي عدد الاصابات فبلغ 6.

وجددت الخلية دعوتها الأهالي الى "الالتزام بمقررات وزارة الصحة وتطبيق إجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات والتزام التباعد الإجتماعي".
 
 
كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد، في بيان، ثبوت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، وطلبت من جميع المخالطين التواصل معها على الرقم 71/875783 لإجراء الفحوصات اللازمة، مذكرة إياهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لحين إجراء الفحوصات.
 

كما شددت على "التباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات الوقاية كافة منعا لانتشار الفيروس ضمن البلدة".
 
 
من جهتها، دقت خلية الأزمة في بلدة برقايل، ناقوس الخطر، معلنة في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، أن برقايل أصبحت في المرتبة الأولى في عكار بعدد الإصابات المسجلة رسميا، حيث بلغ 34 حالة حتى الآن.

وناشدت المصابين الالتزام بالحجر اللازم للحد من تفشي الفيروس "الذي دخل الى المساكن الآمنة وصار قريبا من كبار السن والأطفال وجميعهم أمانة في أعناقنا".

كما حذرت من "التقارب في البيوت للتدفئة نظرا لبرودة الطقس، ما يؤدي الى انتشار سريع للفيروس".

وإذ اعتبرت ان "ارتفاع عدد الإصابات يدل على استخفافنا بالمرض وعلى تصرف لامسؤول من قبل بعض أهلنا في برقايل"، لفتت الى أن أعضاء الخلية "زاروا 10 مصابين وقدموا لمجموعة منهم مواد تعقيم وتنظيف ولمجموعة أخرى مواد تعقيم وكمامات، كما تم تعقيم بيوتهم".
 
 
بدورها، سجلت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا إصابة جديدة بـ"كورونا" بين أهالي البلدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصابة قيد الحجر وبحالة صحية جيدة وتلقى المتابعة الطبية اللازمة، كما يجري العمل على الحد من انتشار الفيروس من خلال متابعة جميع المخالطين.

وكررت الخلية الطلب من جميع أهالي البلدة والمقيمين فيها التزام الحجر المنزلي واتخاذ أقصى درجات الوقاية، والامتناع عن الزيارات واللقاءات الاجتماعية تفاديا لانتشار أوسع للفيروس.
 
 
كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدية حرار، في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، تسجيل إصابة جديدة اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 16 حالة، شفي منها 14.
 

كما أعلنت أن هناك 23 مخالطا في الحجر المنزلي، وأملت من "المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يشعرون بعوارض المرض، الالتزام بتدابير السلامة العامة والاتصال على الرقم 70745748 للتبليغ".
 
 
 
ومع هذا، فقد أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم، مشيرة إلى أنه "تم التواصل مع المصابين، وإجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".
 

وإذ لفتت الأهالي إلى "تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية"، أملت منهم "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع".
 
 
من جهتها، أعلنت بلدية حارة صيدا ثبوت حالتي كورونا جديدتين في البلدة، وهما يلتزمان الحجر المنزلي، داعية الأهالي الى "تطبيق إجراءات الوقاية منعا لانتشار الوباء"، مشددة على أهمية "ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
 
 
بدورها، أعلنت بلدية الحدت تسجيل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد في البلدة و11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 6 إصابات لمخالطين.

وأشارت إلى أن مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة بلغ 127 حالة، إضافة إلى 168 حالة لمخالطين هم في الحجر المنزلي الالزامي.

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