مستشفى الحريري: شفاء 10 مصابين بفيروس "كورونا"

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقريره اليومي عن آخر المستحداتت حول "كوفيد- 19"، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله.

نص التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 364 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 633 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29.



- حالات وفاة: 1.



