لبنان

التعليم المهني: امتحانات شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تبقى بتواريخها

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:41
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بيان، أنه "عطفا على بيان وزير التربية والتعليم العالي الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2020 والمتعلق بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ليومي الاثنين والثلاثاء في 9 و10 تشرين الثاني 2020، ولما كانت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد حددت بموجب التعميم رقم 77/2020 تاريخ 26-10-2020 "تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الامتياز الفني" تاريخ 9-10-11 تشرين الثاني 2020 موعدا لإجراء الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،

أولا: تبقى الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني بتواريخها المحددة في التعميم المذكور أعلاه.

ثانيا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
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