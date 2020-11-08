إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 5/11/2020 و6/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع وأربعين (44) حالة إيجابية.



نتائج 5/11/2020 كالتالي: