هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية

قال رئيس بلدية التليل في عكار جوزيف منصور أنّ الجسم الغريب الذي سقط في البلدة من السماء وقيل أنه "شهب ناري"، تبيّن أنه أحد قناديل الاحتفالات التي تضاء وترمى في الفضاء.

ووفقاً لصحيفة "النهار"، فقد أوضح منصور أنه نظراً لسرعة انتقال القنديل بفعل سرعة الهواء، فقد ظنه الناس شهباً، خصوصاً أنه تسبب بحريق بسيط في المرج حيث مكان سقوطه.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن أهالي التليل فوجئوا بشهب ناري من السماء، سقط في محلة مرج البلدة، وقد أدى الى اشتعال النيران في النباتات.