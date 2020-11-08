بلدية رشدبين: تدابير مشددة بدءا من الغد ولغاية السبت المقبل

نبهت لجنة الطوارئ في بلدية رشدبين، في بيان، أهالي البلدة إلى "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ بين أبناء البلدة وسكانها، إلى حد لامست فيه نسبة الإصابات دائرة الخطر، وتكاثر عدد المخالطين بشكل كبير"، معربة عن "الخشية من انتشار هذا الوباء بشكل يفوق القدرة على السيطرة"، لذلك طلبت منهم "التقيد بما يلي:

- إيقاف كل أشكال التجمعات في البلدة.

- منع كل الإحتفالات والمناسبات الإجتماعية مهما كان نوعها.

- الطلب من أصحاب المحال التجارية تلبية حاجات المواطنين دون السماح لهم بالدخول، مع الالتزام بشروط السلامة العامة.

- الالتزام بمعايير السلامة العامة، لجهة وضع الكمامة والتباعد الإحتماعي.

- التجول فقط بشكل فردي عند الضرورة القصوى".

كما ذكرت اللجنة بـ"وجوب التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، لجهة عدم التجول بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذه التدابير اعتبارا من يوم الإثنين 9 تشرين الثاني، ولغاية يوم السبت القادم 14 الجاري ضمنا".