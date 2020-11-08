لبنان

العاهل السعودي وولي العهد أبرقا إلى بايدن وهاريس مهنئين

Lebanon 24
08-11-2020 | 23:42
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أبرق إلى "فخامة السيد جوزيف بايدن"، مهنئا بـ"فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية".
وأعرب الملك سلمان عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد الملك السعودي "في هذه المناسبة، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما أبرق لكامالا هاريس مهنئاً بـ"فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية"، معربا عن "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق".

كذلك أبرق ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى بايدن، معربا عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وأبرق ولي العهد السعودي أيضا إلى هاريس، معربا عن "أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لمعاليها"، وعن "تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق".

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