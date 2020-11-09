لا حكومة سريعاً

إستبعدت أوساط مطلعة إنجاز تأليف الحكومة سريعاً، بعدما تعدّدت الجهات المتدخلة، وكثر الطباخون، وتضاربت المصالح مع مطالب الأطراف الحزبية، ونسفت كل معايير حكومة الإختصاصيين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".