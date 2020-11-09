لبنان

إتهامات

Lebanon 24
09-11-2020 | 00:14
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وجهت جهات محيطة برئيس "التيار الوطني الحر" سهام الإتهامات لعدد من الشخصيات المسيحية الناشطة في اللوبي اللبناني في واشنطن بإعداد الملفات التي إستند إليها قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على باسيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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