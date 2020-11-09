الحجّار لـ "الأنباء": المحاصصة والتناتش على الحقائب يعرقلان تشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان "الأوضاع التي يعيشها لبنان، والمراحل التي وصلت اليها عملية تشكيل الحكومة، لن تغير في قناعة الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يؤيد المبادرة الفرنسية قلبا وقالبا، وبالتالي مهما عرقل البعض سيبقى يعمل ويسعى الى حكومة من اخصائيين لا حزبيين، وبعيدة كل البعد عن الحكومات السابقة التي كانت تشكل، والتي اوصلت البلاد الى الانهيار والفشل الذي نعيشه اليوم".وقال الحجار في تصريح لـ"الأنباء": الجميع كان ينتظر تشكيل الحكومة بشكل سريع، وسط تفاؤل كان يسود البلاد، ومرده اجواء تتحدث في بعبدا وفي الوسط السياسي وكان يشجع هذه الأجواء سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحديث عن ان كل الأطراف السياسية ملتزمة بالمبادرة الفرنسية، وبالموافقة على الورقة الاصلاحية، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه مع القوى السياسية اللبنانية خلال زيارته الاخيرة لبيروت".واضاف: "لكن للاسف هناك من يعرقل تشكيل الحكومة الحكومة، وهو ما بدا واضحا من خلال تراجع اجواء التفاؤل، بفعل ممارسات من اراد العودة مجددا الى منطق المحاصصة، والتناتش على الحقائب الوزارية، ضاربين بعرض الحائط الالتزام الذي كانوا قطعوه في الاستشارات النيابية غير الملزمة، والتصريحات التي اطلقت بعدها، سواء بالموافقة على المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن حكومة اخصائيين ليسوا حزبيين، بعد ان تمت الموافقة على المداورة وحكومة من 18، وكان يبقى الاتفاق على الاسماء، واعتقد ان البعض اراد ان يؤخر بتّ هذا الموضوع للحصول على مواقع اكثر في الوزارة، وهذه النية كانت موجودة لدى الافرقاء، وبانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية".وحول العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أشار الحجار الى انها "كانت منتظرة، وباسيل كان يعلم بها منذ اشهر، وهي تأتي ضمن قانون ماغنيتسكي".