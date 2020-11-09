رغبة رئاسية باستكمال التأليف في جوّ توافقي

رأت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أنه "على الرغم من تزامن العقوبات مع تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الملف الحكومي لم يكن يسير بخطى واثقة إذ كان هناك بعض التفاصيل التي لم تحل"، لافتة إلى أن "هناك رغبة رئاسية بأن تستكمل عملية التأليف في جو توافقي انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن المطلوب اليوم خطوات أكثر فاعلية لجهة تفعيل الاتصالات وموضوع المعايير الموحدة وبت نقاط معينة، موضحة أن "غيمة العقوبات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت".