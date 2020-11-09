لبنان

طريق الرجعة

Lebanon 24
09-11-2020 | 04:12
A-
A+
Doc-P-764288-637404920439252475.jpg
Doc-P-764288-637404920439252475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرص التيار الوطني الحر على منع اي تحركات باتجاه السفارة الاميركية في عوكر لعلمه لامكان توسيع العقوبات لتشمل كل المشاركين وحرمانهم اي تاشيرة دخول الى الولايات المتحدة ودول اخرى.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
"التيار الوطني الحر" يطلب من مناصريه الذين نظموا مسيرات عفوية لدعم جبران باسيل عدم التوجه إلى السفارة الأميركية
lebanon 24
09/11/2020 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
شيا: انها عقوبات على فرد وليس على حزب فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو "تدمير" التيار الوطني الحر
lebanon 24
09/11/2020 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وجهت جهات محيطة برئيس التيار الوطني الحر سهام الإتهامات لعدد من الشخصيات المسيحية الناشطة في اللوبي اللبناني في واشنطن بإعداد الملفات التي إستند إليها قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على باسيل (اللواء)
lebanon 24
09/11/2020 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تبلّغت من رئيس الجمهورية انّ مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات اميركية ب
lebanon 24
09/11/2020 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

السفارة الأميركية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:17 | 2020-11-09
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website