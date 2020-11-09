طريق الرجعة

حرص التيار الوطني الحر على منع اي تحركات باتجاه السفارة الاميركية في عوكر لعلمه لامكان توسيع العقوبات لتشمل كل المشاركين وحرمانهم اي تاشيرة دخول الى الولايات المتحدة ودول اخرى.