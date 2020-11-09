لبنان

طمعا بمكاسب

Lebanon 24
09-11-2020 | 04:14
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يقول وزير سابق ان "حزب الله" نجح في تأخير الحكومة وتفخيخ المبادرة الفرنسية طمعاً في مكاسب اكثر من الاميركي بوساطة الفرنسيين.
 
المصدر: النهار
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