لبنان

ردود عنيفة

Lebanon 24
09-11-2020 | 04:16
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لوحظت الردود العنيفة من قبل نواب وقياديي حزب مسيحي فاعل بعدما كثرت الأقاويل بأنّ هذا الحزب بات معزولاً ولا حلفاء له.
 
المصدر: النهار
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