لبنان

منع تصدير زيت الزيتون

Lebanon 24
09-11-2020 | 04:24
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بينما يعاني المزارعون سنوياً من أزمة تصريف انتاج زيت الزيتون ويضطرون الى تكديسه في الخوابي، فوجئوا نهاية الاسبوع الماضي بقرار غير معلل للوزير المختص يمنع التصدير إلى الخارج إلا بقرار منه.
المصدر: نداء الوطن
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زيت الزيتون

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