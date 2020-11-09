منع تصدير زيت الزيتون

بينما يعاني المزارعون سنوياً من أزمة تصريف انتاج زيت الزيتون ويضطرون الى تكديسه في الخوابي، فوجئوا نهاية الاسبوع الماضي بقرار غير معلل للوزير المختص يمنع التصدير إلى الخارج إلا بقرار منه.

