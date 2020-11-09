لبنان

مفاجأة في الانتخابات الحزبية الفرعية

Lebanon 24
09-11-2020 | 06:15
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من المتوقع أن تشهد إحدى الإنتخابات الحزبية الفرعية مفاجأة في الوسط السياسي بفعل ظاهرة جديدة لم تشهدها أحزاب أخرى، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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