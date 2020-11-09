لبنان

تأليف الحكومة.. فريق سياسي سيرفع سقف شروطه

Lebanon 24
09-11-2020 | 06:22
A-
A+
Doc-P-764309-637404997750804390.jpg
Doc-P-764309-637404997750804390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات فريق سياسي يتصرف إزاء تأليف الحكومة على أنها آخر الفرص المتاحة، وسيرفع سقف شروطه وفق هذا المنطق، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".
المصدر: الانباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
الحكومة ومستقبل لبنان بمهب الريح.. باسيل لن يتأثّر بالعقوبات
lebanon 24
09/11/2020 19:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارة ترامب.. هل تشكّل الحكومة في لبنان؟
lebanon 24
09/11/2020 19:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل من السراي الحكومي: على حاكم مصرف لبنان أن ينفد قرارات الحكومة أو أن يبرر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها وهناك فجوة كبيرة بحسابات المصرف ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس
lebanon 24
09/11/2020 19:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: التزام الحكومة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضروري
lebanon 24
09/11/2020 19:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:17 | 2020-11-09
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website