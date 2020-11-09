عقوبات أسبوعية.. بايدن وترامب في لبنان: وجهان لدولار واحد

كتب جوني منير في "الجمهورية": في نهاية المطاف سقط دونالد ترامب، وقد يكون هذا العنوان الحقيقي لنتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية اكثر منه فوز جو بايدن. لقد تجمّع اخصام الرئيس الاميركي الأكثر جدلية في التاريخ الاميركي، وسدّدوا له الضربة القاضية ولو بشق النفس. لكن الرجل لن يسلّم بسهولة، ولو انّه يدرك ضمناً بأنّ ما كُتب قد كُتب، وانّه في مطلع السنة المقبلة سيخرج من البيت الابيض.

وبالتالي، فإنّ مهمة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن لن تكون سهلة، بل صعبة ومعقّدة، لأنّه اولاً سيكون محكوماً بالعمل مع مجلس للشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، فيما كان باراك اوباما يعمل مع كونغرس يقع تحت سلطة الديموقراطيين.



وثانياً، لأنّ ترامب لن يتقاعد على الارجح، وهو لن يسلك المسار التقليدي لكل الرؤساء الذين سبقوه وخرجوا بهدوء من البيت الابيض لينتقلوا الى التقاعد السياسي. ذلك أنّ ترامب ارسل اشارات غامضة، توحي بأنّه سيتابع حركته السياسية، بحيث يعمل كمراقب شرس وناقد غزير المواقف، لسياسة خليفته في البيت الابيض.





وقد يكون اركان الحزب الجمهوري متوجسين من سعي ترامب لتغليب حضوره وشخصيته على الحزب، وبالتالي استيراد النموذج السائد في العالم الثالث، حيث الشخص اكبر واهم من الإطار الحزبي نفسه.



المهم انّ بايدن الذي يرث وضعاً داخلياً صعباً ومنقسماً، سيركّز اولويته السياسية على اعادة لحمة الاميركيين، وهو ما قاله بوضوح في خطاب النصر.



لكن سلوك ترامب المتطرّف سيُلزم اولاً الحزب الجمهوري بالتشدّد في مراقبة سياسة بايدن، من خلال مجلس الشيوخ، وثانياً سيصعّب على بايدن القيام بانعطافة واضحة وسريعة في سياسته الداخلية.



ويتردّد في الاوساط الديبلوماسية الاميركية، انه سيجري محاصرة ترامب بعد مغادرته البيت الابيض، بإحياء العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه في مراحل سابقة مختلفة، والتي سيكون ابرزها من نصيب المدّعية العامة لنيويورك.



في هذا الوقت، سيستغل ترامب فترته الرئاسية المتبقية لاتخاذ قرارات تعرقل سياسة بايدن. ولا شك انّه سيندفع في الاعلان عن عقوبات جديدة، قد تكون اكثر قساوة مما سبقها، ووفق بعض المعلومات فإنها ستكون أسبوعية تقريباً تطال إيران و»حزب الله» وحلفاءهما وذلك لغاية تسليمه موقعه في 20 كانون الثاني المقبل.



في المقابل، سيعمل بايدن على البدء بالتحضير لتعيينات الفريق الذي سيتولّى ادارة البلاد. وتردّد انّ مستشاره الابرز للشؤون الخارجية انطوني لينكن سيتولّى مسؤولية مستشار الامن القومي، وهو الموقع الاكثر اهمية في الادارة الاميركية.



والتغيير الذي طال البيت الابيض سيلفح الشرق الاوسط بكل تأكيد. فاليمين الاسرائيلي تسوده الخيبة، لشعوره بأنّه خسر مشروع ضمّ اجزاء من الضفة الغربية. ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قلق، وهو المدرك انّ اسرائيل ذاهبة الى انتخابات رابعة في آذار المقبل على الأرجح، قد تؤدي الى سقوطه، في ظلّ غياب صديقه وحليفه ترامب. والاهم أنّه سيحاول تنظيم ورعاية الجيل الجديد من الجمهوريين. وهنا سيصطدم من دون شك مع اركان الحزب الجمهوري، الذي بدأ يتوجس منه، والذي اندفع رجالاته لتهنئة الرئيس الاميركي الجديد، عملاً بالتقاليد الاميركية وانتظاماً لمسار تناوب السلطة وانتظام عمل المؤسسات. ذلك أنّ ترامب ومن خلال نجله، صرّح عبر الاعلام، مشتكياً من غياب مساندة الحزب الجمهوري له في موقفه المشكّك بنزاهة فرز اصوات المقترعين. وفي الواقع، سيعمل ترامب على اثبات أنّه سيبقى يمثل جزءاً لا بأس به من الروح الاميركية.وقد يكون اركان الحزب الجمهوري متوجسين من سعي ترامب لتغليب حضوره وشخصيته على الحزب، وبالتالي استيراد النموذج السائد في العالم الثالث، حيث الشخص اكبر واهم من الإطار الحزبي نفسه.المهم انّ بايدن الذي يرث وضعاً داخلياً صعباً ومنقسماً، سيركّز اولويته السياسية على اعادة لحمة الاميركيين، وهو ما قاله بوضوح في خطاب النصر.لكن سلوك ترامب المتطرّف سيُلزم اولاً الحزب الجمهوري بالتشدّد في مراقبة سياسة بايدن، من خلال مجلس الشيوخ، وثانياً سيصعّب على بايدن القيام بانعطافة واضحة وسريعة في سياسته الداخلية.ويتردّد في الاوساط الديبلوماسية الاميركية، انه سيجري محاصرة ترامب بعد مغادرته البيت الابيض، بإحياء العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه في مراحل سابقة مختلفة، والتي سيكون ابرزها من نصيب المدّعية العامة لنيويورك.في هذا الوقت، سيستغل ترامب فترته الرئاسية المتبقية لاتخاذ قرارات تعرقل سياسة بايدن. ولا شك انّه سيندفع في الاعلان عن عقوبات جديدة، قد تكون اكثر قساوة مما سبقها، ووفق بعض المعلومات فإنها ستكون أسبوعية تقريباً تطال إيران و»حزب الله» وحلفاءهما وذلك لغاية تسليمه موقعه في 20 كانون الثاني المقبل.في المقابل، سيعمل بايدن على البدء بالتحضير لتعيينات الفريق الذي سيتولّى ادارة البلاد. وتردّد انّ مستشاره الابرز للشؤون الخارجية انطوني لينكن سيتولّى مسؤولية مستشار الامن القومي، وهو الموقع الاكثر اهمية في الادارة الاميركية.والتغيير الذي طال البيت الابيض سيلفح الشرق الاوسط بكل تأكيد. فاليمين الاسرائيلي تسوده الخيبة، لشعوره بأنّه خسر مشروع ضمّ اجزاء من الضفة الغربية. ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قلق، وهو المدرك انّ اسرائيل ذاهبة الى انتخابات رابعة في آذار المقبل على الأرجح، قد تؤدي الى سقوطه، في ظلّ غياب صديقه وحليفه ترامب.