بعد خسارة ترامب.. هل تشكّل الحكومة في لبنان؟

كتبت "الجمهورية": على الخط الحكومي، إذا كان العهد في حاجة الى تعويض معنوي بعد العقوبات على النائب جبران باسيل، فهل يستطيع الرئيس سعد الحريري ان يؤمّن له هذا التعويض، خصوصاً وأنّه يدرك انّ تعاطف "حزب الله" سيجعل فرصة التأليف مستحيلة، من دون الوقوف على خاطر العهد؟

وفي موازاة ذلك، هناك من يقول انّ سقوط الرئيس دونالد ترامب وفوز جو بايدن يمنح لبنان فرصة لتشكيل الحكومة في مرحلة انتقالية لا قرار فيها في واشنطن، وانّ هذه المرحلة مثالية لإمرار الحكومة، وبما يتيح للبنان ايضاً ان يتظلّل بالمبادرة الفرنسية من أجل تلقّي المساعدات التي تبقيه على قيد الحياة.