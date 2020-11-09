لبنان

عقدة وزارة الطاقة.. هل من حلحلة؟

Lebanon 24
09-11-2020 | 07:19
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اشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، الى انّ المشكلة تكمن في وزارة الطاقة التي يتمسك "التيار الوطني الحر" بتسمية وزيرها. حيث سأل الرئيس سعد الحريري عن المقصود بالمداورة فيها، أتكون من مسلم الى مسيحي، أم من مذهب الى مذهب، ام من فريق سياسي الى آخر؟ ولم يرسُ النقاش على برّ في شأنها بعد، خصوصاً أنّ حزب الطاشناق أبلغ المعنيين انّه لا يريد تولّي وزارة الطاقة، فيما ابلغ "حزب الله" الى المعنيين انّه يتمسّك بوزارة الصحة، اذا لم تُعتمد المداورة. وتبيّن انّ مشكلة وزارة الطاقة، انّ النائب جبران باسيل يرشّح لها شخصاً من آل الخوري ويرفض اي وزير آخر، فيما الجانب الفرنسي يطرح تحييد هذه الوزارة عن المحاصصة السياسية، ويريد ان يتولاها وزير يستطيع الفرنسيون التعاون معه.
المصدر: الجمهورية
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