لبنان

طليس يوجّه بياناً الى الحكومة ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-11-2020 | 08:34
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أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً توجه فيه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة:

بعد تزايد الارقام المذهلة يومياً لعداد الاصابات في فيروس كورونا والتي قاربت المائة ألف تقريباً إضافة الى حالات الوفاة اليومية،
وبعدما كنا نتغنى بنظامنا الصحي في العالم نسأل هاهنا:
هل أنّ المستشفيات في لبنان هي لامراض وفيروسات وعمليات جراحية محددة...؟؟
هل انّ اللبناني هو من يختار المرض الذي يجبره على الدخول الى المستشفى...؟
هل انّ الصروح الصحية التي تتوزع على جميع الاراضي اللبنانية جاءت من فراغ، أم انها جاءت نتيجة بدل حصلت عليه من خلال المؤسسات الضامنة: (ضمان اجتماعي، تعاونية موظفي الدولة - الادوية الطبية العسكرية - وزارة الصحة - شركات التأمين ، اضافة الى جيوب المواطنين.. )
وبناءً على ما تقدم:
فإننا نتوجه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة العمل فوراً على فتح ابواب المستشفيات الخاصة اضافة الى الحكومية منها امام مرضى فيروس كورونا فوراً، من خلال خطة تضعها وزارة الصحة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة، قبل ان تصل الامور الى مرحلة لا تحمد عقباها.
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