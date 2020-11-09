خلية الازمة في قضاء زغرتا: حالتان ايجابيتان

اعلنت خلية متابعة ازمة "كورونا" في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية،" تسجيل حالتين ايجابيتين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية"، موزعة على الشكل التالي:- زغرتا: 1- مزيارة: 1وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".